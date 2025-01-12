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Окончательный список участников турнира UFC 311

Окончательный список участников турнира UFC 311
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18 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против претендента в лице Армана Царукяна.

Предлагаем вашему вниманию полный список участников турнира.

Основной кард:

Ислам Махачев — Арман Царукян
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
Ренато Мойкано — Бенеил Дариуш
Джамал Хилл — Иржи Прохазка
Кевин Холланд — Ренье де Риддер

Предварительный кард:

Богдан Гуськов — Билли Элекана
Пэйтон Талботт — Раони Барселос
Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак
Закари Риз — Седрик Дюма
Грант Доусон — Диего Феррейра
Айлин Перес — Кэрол Роза
Ринья Накамура — Муин Гафуров
Рикки Турсиос — Бернардо Сопай
Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер

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