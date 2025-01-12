Окончательный список участников турнира UFC 311

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18 января в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против претендента в лице Армана Царукяна.

Предлагаем вашему вниманию полный список участников турнира.

Основной кард:

Ислам Махачев — Арман Царукян

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов

Ренато Мойкано — Бенеил Дариуш

Джамал Хилл — Иржи Прохазка

Кевин Холланд — Ренье де Риддер

Предварительный кард:

Богдан Гуськов — Билли Элекана

Пэйтон Талботт — Раони Барселос

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак

Закари Риз — Седрик Дюма

Грант Доусон — Диего Феррейра

Айлин Перес — Кэрол Роза

Ринья Накамура — Муин Гафуров

Рикки Турсиос — Бернардо Сопай

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер