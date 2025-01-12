Великий итальянский журналист и промоутер Рино Томмази скончался в возрасте 90 лет

Великий итальянский промоутер и журналист Рино Томмази скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Boxing Scene, не указывая точной причины смерти.

Томмази начал свою карьеру в качестве промоутера в возрасте всего 24 лет в 1959 году и продолжал до 1970 года, устраивая одно большое шоу за другим. Он был активно вовлечён в карьеру таких итальянских известных боксёров, как Джулио Ринальди, Нино Бенвенути и Бруно Аркари.

За свою промоутерскую карьеру он успел организовать множество титульных поединков, среди которых противостояния Сальваторе Бурруни с Поне Кингпетча за титул WBC в наилегчайшем весе, а также он организовал и множество титульных боёв Нино Бенвенути против Луиса Родригеса, Скотта Фрейзера и Сандро Маццинги.

В 1970 году Томмази ушёл с поста промоутера и был нанят журналом Gazzetta dello Sport, где освещал бокс и теннис на протяжении почти 50 лет.