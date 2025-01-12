Джервонта Дэвис назвал сумму, за которую готов провести реванш с Райаном Гарсией

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис рассказал, за какую сумму готов снова выйти в ринг против своего популярного соотечественника Райана Гарсии.

«Я снова обложу налогом эту задницу. Скажите им, ребята, чтобы дали мне $ 150 млн. Когда увижу сумку с деньгами, тогда буду драться», — сказал Дэвис на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, в апреле 2025 года у Гарсии заканчивается срок его дисквалификации за положительный допинг-тест после поединка против Девина Хейни, где он сначала одержал победу судейским решением, а затем результат боя был аннулирован и признан «не состоявшимся».