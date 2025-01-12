Крис Кёртис прокомментировал скандальное поражение от Романа Копылова

Американский средневес UFC Крис Кёртис дал комментарий после своего скандального поражения от россиянина Романа Копылова.

На последней секунде заключительного (третьего) раунда Кёртис пропустил хайкик в голову и был потрясён, после чего тут же вмешался рефери и принял решение остановить бой, объявив победу техническим нокаутом в пользу россиянина.

«Наша работа — это единственное место, где ты можешь заработать за вечер $ 200 тыс. и быть убитым горем ещё долгое время. Я не получил серьёзного урона, у меня всё было нормально, и я уже завтра вернусь к тренировкам, чтобы не сойти с ума от случившегося.

Не выступал восемь месяцев, у меня была куча травм: разрыв подколенного сухожилия, перелом ступни, разрыв икроножной мышцы. Несмотря на всё это, я упорно готовился к бою не жалея себя, прошел тяжёлый путь, и всё оказалось напрасным.

Спасибо всем, кто поддерживал, вы мне очень помогали во время боя и продолжаете помогать после него. Возможно, меня должно было утешить то, что наш поединок стал «боем вечера», но нет. Теперь я хочу отдохнуть в выходные и затем подумать о переходе в полусредний вес. Надо собраться нашей командой и определиться с дальнейшими планами», — написал Кёртис на своей странице в социальных сетях.