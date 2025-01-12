Леннокс Льюис не согласен, что Александр Усик — лучший боксёр 2024 года

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис считает, что лучшим боксёром прошлого, 2024 года должен являться не действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александр Усик, а чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом дивизионе Даниэль Дюбуа.

«Лучший боксёр 2024 года — Даниэль Дюбуа! Даниэль — из логова льва. Он выбросил невероятный удар, который никто не ждал. Но удар дошёл до цели, и это было невероятно», — сказал Льюис на YouTube-кнаале Seconds Out.

Напомним, Дюбуа свой последний бой проводил в сентябре 2024 года, где в пятом раунде отправил в нокаут экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.