Ислам Махачев: не отказывался от боя с Топурией. Я легко его одолею

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что открыт к поединку против чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«Я не отказывался от боя с Илией Топурией. Если зачищу дивизион, если фанаты и Дана Уайт захотят его увидеть, то почему бы нам не сделать этот поединок. Я с лёгкостью одолею его», — сказал Махачев на стриме Эдина Росса.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.