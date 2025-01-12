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Белал Мухаммад: Хабиб мог бы выбросить всех из самолёта и лететь сам, если бы захотел

Белал Мухаммад: Хабиб мог бы выбросить всех из самолёта и лететь сам, если бы захотел
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад отреагировал на то, что члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса.

«Хабиб мог бы выбросить всех из самолёта и лететь сам, если бы захотел», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня стало известно, что Хабиба сняли с авиарейса, поскольку у него произошло недопонимание с бортпроводником. Дело в том, что Нурмагомедов занял место у аварийного выхода, поэтому всех пассажиров данного ряда устно спросили — готовы ли они оказать помощь другим людям в случае чрезвычайной ситуации. Россиянин некоторое время не понимал, что от него требуют, однако дал положительный ответ.

Тем не менее менеджер самолёта попросил Хабиба пересесть, так как у него были сомнения в его готовности прийти на помощь, но тот отказался. В результате Орла попросили покинуть самолёт.

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