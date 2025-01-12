Автор яркого нокаута на UFC Fight Night 249 требует боёв с топовой оппозицией

36-летний бразильский средневес UFC Сезар Алмейда, воодушевлённый яркой победой нокаутом в первом раунде над Абдулом Разаком Альхассаном на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США), заявил о желании провести свой следующий бой против одного из топовых средневесов UFC.

«Это лучший нокаут в моей жизни. Я сохраню эти деньги для своего будущего и своих дочерей. В первом бою на арене Apex я выиграл $ 50 тыс. и сберёг эти деньги для своей дочери. Если выиграю их сейчас снова, то снова сохраню их. Дайте мне бой с кем-то из топов, и я повторю это ещё раз», — приводит слова Алмейды MMA Junkie.

Стоит отметить, что в итоге Сезар Алмейда получил снова бонус в номинации «Выступление вечера» и, несмотря на всего 12-й день 2025-го, уже сейчас является одним из кандидатов на «Нокаут года 2025».