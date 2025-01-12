Арман Царукян настроен на трилогию с Исламом Махачевым

Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил, что готов предоставить действующему чемпиону в этом весе Исламу Махачеву незамедлительный реванш в случае своей победы на UFC 311.

«Я уверен, что проведу ещё один бой с Исламом. Это лучший вариант для меня. Как говорится у нас в России — убить двух зайцев одним выстрелом. Я завоюю титул и проведу трилогию. Потому в эти выходные даже не сомневайтесь и ставьте на меня деньги, я вас не подведу и заработаю вам деньги», — сказал Царукян на YouTube-канале CBS Sports.

Напомним, Царукян и Махачев проведут бой в главном событии турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).