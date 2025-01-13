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Махачев: титул в полусреднем весе — моя мечта. Не хочу завершать карьеру без второго пояса

Махачев: титул в полусреднем весе — моя мечта. Не хочу завершать карьеру без второго пояса
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что его главной мечтой является завоевание чемпионского пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

«Титул в полусреднем весе — это моя мечта. Но в весе до 77 кг есть Белал, который скоро будет защищать свой пояс. У нас с ним один менеджер, Али. Мы сядем и всё обсудим. Я мечтаю стать двойным чемпионом, не хочу покидать этот спорт без второго титула», — сказал Махачев на стриме Эдина Росса.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.

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