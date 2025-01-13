Назван новый соперник Деонтея Уайлдера на бой в апреле

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) получил нового соперника на бой, который планирует провести в апреле на вечере бокса от BLK Prime. Теперь на эту роль назван 36-летний неуступчивый американский супертяжеловес Кёртис Харпер (18-11, 12 КО). Об этом сообщил портал World Boxing News на своей странице в социальных сетях, отметив, что между боксёрами уже подписан официальный контракт на поединок.

Напомним, ранее сообщалось, что против Уайлдера должен был выйти в ринг его соотечественник Стефан Шоу (20-2, 15 КО), но в итоге это оказалось слухом, который распустил сам Стефан.