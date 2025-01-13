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Дана Уайт ответил, будет ли он переносить турнир UFC 311 из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Дана Уайт ответил, будет ли он переносить турнир UFC 311 из-за пожаров в Лос-Анджелесе
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Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли он переносить турнир UFC 311 из-за пожаров, которые охватили пригороды Лос-Анджелеса.

«Если пожары станут сильнее, то мы поедем в Лас-Вегас, перенесём турнир туда. Но сделаем это только в том случае, когда обстановка будет совершенно плохой. В данный момент всё идёт по нашему плану [и изменений не предвидится]», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, турнир UFC 311 пройдёт 19 января. В главном событии ивента состоится бой между действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и топовым российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

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