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Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением насчёт того, что его сняли с авиарейса в США

Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением насчёт того, что его сняли с авиарейса в США
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал то, что его сняли с авиарейса в США.

«Прежде всего, хочу уточнить, что это были Frontier Airlines а не Alaska airline. Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и всё понимаю, она всё равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у неё основание для этого, расовое, национальное или что-то ещё, я не могу точно сказать.

Но после не продолжительного разговора она вызвала охрану и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения. Я сделал всё возможное чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Я думаю людям нужно быть более добрее», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

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