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Колби Ковингтон обратился с вопросом к Хабибу после скандала в американском самолёте

Колби Ковингтон обратился с вопросом к Хабибу после скандала в американском самолёте
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон отреагировал на случившийся вчера скандал со снятием экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с внутреннего авиарейса США.

«Бро, почему ты летаешь в эконом-классе и с Alaska Airlines, бро?», — прокомментировал Ковингтон видео с Хабибом в соцсетях.

Напомним, вчера стало известно, что Хабиба сняли с авиарейса, поскольку у него произошло недопонимание с бортпроводником.

Позже именитый спортсмен выступил с заявлением, в котором рассказал, что после снятия с рейса он через полтора часа вылетел в пункт назначения уже на другом самолёте.

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США

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