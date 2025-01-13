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Американская авиакомпания выступила с заявлением после снятия Хабиба Нурмагомедова с рейса

Американская авиакомпания выступила с заявлением после снятия Хабиба Нурмагомедова с рейса
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Американская авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на скандал с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — сообщает пресс-служба компании.

Напомним, 12 января стало известно, что россиянина сняли с рейса, предположительно следовавшего в Лос-Анджелес (США).

По сообщениям очевидцев, Нурмагомедов, сидевший у аварийного выхода, отказался пересесть на другое место по требованию стюардессы, после чего был вынужден покинуть самолёт.

По словам самого спортсмена, при регистрации на рейс он подтвердил, что знает английский и может занимать место у аварийного выхода, но стюардесса настаивала на том, чтобы он пересел.

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