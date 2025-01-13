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Камил Гаджиев отреагировал на второе поражение Дудаковой в UFC

Камил Гаджиев отреагировал на второе поражение Дудаковой в UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественницы Виктории Дудаковой на турнире UFC Fight Night 249, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Дудакова проиграла техническим нокаутом во втором раунде американке Фатиме Клайн.

«Лично у меня такое ощущение, что они немного поспешили. Я же помню, как Вика начинала. Мне кажется, где-то спешка сыграла свою роль. Быстро разогнались, быстро подписались. Хорошо начали в UFC, а потом начались сложности. Один тяжёлый бой, потом проигранный бой, а желание быстро добежать до пояса… Не сделали большую работу над ошибками, потому что Вика смотрелась очень средне», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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