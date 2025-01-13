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UFC 311: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 311: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311.

В главном событии действующий чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту против соотечественника Армана Царукяна. Поединок станет реваншем.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретится с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Трансляцию турнира UFC 311 проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск. Начало боя Махачев – Царукян – не ранее 8:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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