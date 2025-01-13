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«Шедевр». Гаджиев эмоционально высказался о победе Копылова над Кёртисом в UFC

«Шедевр». Гаджиев эмоционально высказался о победе Копылова над Кёртисом в UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу соотечественника Романа Копылова над американцем Крисом Кёртисом на минувшем турнире UFC Fight Night 249.

«Рома Копылов, очередной шедевр. Нокаут на последней секунде боя! Эксперты в реальном времени оценивали, и на тот момент вёл его оппонент. И Рома делает этот нокаут…

Рома себе не изменяет. Вот он как рукопашник дерётся. Рома же раз пять выигрывал Россию по рукопашке. И он продолжает так же драться. Очень чувствительный, выбрасывает руки-ноги, не зацикливается. Держит дистанцию, дёргает… Красавец Рома, очередной шедевр», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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