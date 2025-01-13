Как закончатся главные бои на UFC 311?

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311.

В главном событии действующий чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту против соотечественника Армана Царукяна. Поединок станет реваншем.

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретится с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончатся главные бои на UFC 311?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

Хабиб оценил готовность Махачева к реваншу с Царукяном