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Ислам Махачев — Арман Царукян 2, реванш: кто победит, Двалишвили — Нурмагомедов, опрос пользователей Чемпионата

Как закончатся главные бои на UFC 311?
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В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 311.

В главном событии действующий чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту против соотечественника Армана Царукяна. Поединок станет реваншем.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретится с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончатся главные бои на UFC 311?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.

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