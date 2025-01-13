Гаджиев: Анкалаев не смотрится в боях, которые значат для него всё

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал слух об организации поединка за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Прекрасные новости для Магомеда, для его команды и всех его болельщиков. Плохая новость – пока не сообщается дата. Видимо, это случится тогда, когда Перейра посчитает, что готов. Сейчас Рамадан, Мага до мая будет не в кондиции. Начиная с июня можно ждать, что эти двое подерутся.

Непростой бой для обоих. Давайте называть вещи своими именами. У Маги есть фишка, он в боях, которые для него значат абсолютно всё, смотрится не очень. И надо, чтобы он максимально хорошо психологически подошёл к этому бою. И тогда он у Перейры может выиграть», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.