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Организация по защите прав мусульман отреагировала на снятие Хабиба с авиарейса в США

Организация по защите прав мусульман отреагировала на снятие Хабиба с авиарейса в США
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Совет по американо‑исламским отношениям (CAIR), организация по защите гражданских прав мусульман, обратилась к авиакомпании Frontier Airlines после скандала с экс-чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы призываем Frontier Airlines быстро и прозрачно провести расследование, чтобы понять, что произошло на этом рейсе и почему спортсмен и защитник мусульманских прав Хабиб Нурмагомедов подвергся такому обращению.

Учитывая, что на авиалиниях происходят инциденты на расовой и религиозной почве, и особенно это касается мусульман, Frontier Airlines должна опубликовать результаты расследования и принять соответствующие меры для устранения неправомерных действий или ошибок своих сотрудников», — приводит слова директор CAIR Нихад Авада пресс-служба.

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