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Мокаев жёстко отреагировал на снятие Хабиба Нурмагомедова с авиарейса в США

Мокаев жёстко отреагировал на снятие Хабиба Нурмагомедова с авиарейса в США
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Непобеждённый британский боец смешанного стиля Мухаммад Мокаев прокомментировал снятие бывшего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова с авиарейса в США.

«Кусок дерьма тот, кто с ним так поступил. В чрезвычайной ситуации он бы помог больше, чем большинство людей в самолёте», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов, сидевший у аварийного выхода, отказался пересесть на другое место по требованию стюардессы, после чего был вынужден покинуть самолёт. По словам россиянина, он указал знание английского при регистрации на рейс.

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