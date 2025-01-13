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Камил Гаджиев назвал фаворита в бою Перейра — Анкалаев

Камил Гаджиев назвал фаворита в бою Перейра — Анкалаев
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Надо, чтобы Анкалаев максимально хорошо психологически подошёл к этому бою. И тогда он у Перейры может выиграть. Где-то борьбу навяжет, с которой у Перейры, конечно же, есть проблемы.

Но все пять раундов бороться тяжело, удерживать Перейру тоже будет тяжело, Мага должен быть максимально функционально готов, если это не получится сделать и бой будет в стойке, здесь, конечно, Анкалаеву будет тяжеловато. Пока как будто бы Перейра фаворит с небольшим перевесом», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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