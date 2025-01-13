Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер вступился за Хабиба Нурмагомедова после снятия россиянина с самолёта

Майкл Чендлер вступился за Хабиба Нурмагомедова после снятия россиянина с самолёта
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер поддержал члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова после снятия россиянина с авиарейса в США.

«Если вы выгоняете нашего величайшего бойца из самолёта за небольшой акцент, то, пожалуйста, проверяйте пассажиров на физическую и психологическую пригодность, прежде чем позволять им садиться у выхода. Потому что я видел несколько размазней, сидящих у выхода», — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Нурмагомедов, сидевший у аварийного выхода, отказался пересесть на другое место по требованию стюардессы, после чего был вынужден покинуть самолёт. По словам спортсмена, он указал знание английского при регистрации на рейс.

Материалы по теме
Американская авиакомпания выступила с заявлением после снятия Хабиба Нурмагомедова с рейса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android