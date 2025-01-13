Майкл Чендлер вступился за Хабиба Нурмагомедова после снятия россиянина с самолёта

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер поддержал члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова после снятия россиянина с авиарейса в США.

«Если вы выгоняете нашего величайшего бойца из самолёта за небольшой акцент, то, пожалуйста, проверяйте пассажиров на физическую и психологическую пригодность, прежде чем позволять им садиться у выхода. Потому что я видел несколько размазней, сидящих у выхода», — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Нурмагомедов, сидевший у аварийного выхода, отказался пересесть на другое место по требованию стюардессы, после чего был вынужден покинуть самолёт. По словам спортсмена, он указал знание английского при регистрации на рейс.