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Рок-музыкант Alex Terrible узнал имя соперника на дебютный бой в RCC Hard

Рок-музыкант Alex Terrible узнал имя соперника на дебютный бой в RCC Hard
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Российский музыкант Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible из рок-группы Slaughter to Prevail, узнал имя соперника на поединок на голых кулаках.

25 января в Екатеринбурге на турнире RCC Hard 12 россиянин встретится с казахстанцем Мухамедханом Оспановым.

Для 31-летнего Шиколая это дебют в профессиональном спорте. 27-летний Оспанов имеет опыт выступлений в лиге Александра Шлеменко Naiza и Hardcore. В RCC боец попал через отборочные турниры.

Посмотреть турнир RCC Hard 12 в прямом эфире можно будет на телеканале UDAR.

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