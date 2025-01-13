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Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри — Джошуа

Леннокс Льюис сказал, кто победит в бою Фьюри — Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о потенциальном поединке между звёздными соотечественниками Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Послушайте, они оба могут ударить. Я бы сказал, что Фьюри будет фаворитом. Но Энтони Джошуа может доказать, что все ошибаются. Его поражение от Даниэля Дюбуа было сокрушительным. Я предпочту Фьюри», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Карла Фроча.

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В своём последнем бою в сентябре Джошуа проиграл нокаутом действующему чемпиону IBF в супертяжёлом весе соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Фьюри в декабре во второй раз уступил обладателю титулов WBC, WBA и WBO украинцу Александру Усику.

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