Кубок России по боксу пройдёт в Самаре с 20 по 25 января

С 20 по 25 января в Самаре, в универсальном спортивном комплексе «МТЛ Арена», пройдёт Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших спортсменов страны.

В соревнованиях примут участие пять действующих чемпионов Европы: Эдмонд Худоян (48 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тархан Идигов (67, кг).

Также на турнире выступят все 13 действующих чемпионов страны: Владимир Мнацаканян (48 кг), Баир Батлаев (51 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Эдуард Саввин (57 кг), Константин Опольский (60 кг), Илья Попов (63,5 кг), Евгений Кооль (67 кг), Игорь Свиридченков (71 кг), Егор Шапочанский (75 кг), Ильяс Магомедов (80 кг), Дмитрий Карманов (86 кг), Егор Плоцын (92 кг), Давид Суров (92+ кг).