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Сидельников сделал прогноз на бой Махачев — Царукян на UFC 311

Сидельников сделал прогноз на бой Махачев — Царукян на UFC 311
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о предстоящем реванше Ислама Махачева и Армана Царукяна.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Первый бой для Ислама лёгким не был. А этот поединок, мне кажется, будет ещё сложнее. Понятно, что оба прогрессируют, оба развивающиеся бойцы, победили многих оппонентов. У Армана бешеная мотивация. Понятно, что и у Ислама есть мотивация — защита титула, но Арман, думаю, мотивирован больше. Это и реванш, а в реваншах всегда сильная мотивация, и титул на кону.

Бой будет интересным, больше будет работы в стойке, и я думаю, что Ислам первым пойдёт в борьбу, будет стараться переводить Армана. Но в целом я вижу по соцсетям, что они персонально работают с тренерами по боксу, и это о чём-то говорит. Думаю, что бой будет зрелищным. Я буду болеть за Ислама и думаю, что он победит решением. Не буду давать большого преимущества в процентном соотношении, примерно 52 на 48 в пользу победы Ислама», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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