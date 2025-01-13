Сидельников сделал прогноз на бой Махачев — Царукян на UFC 311

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о предстоящем реванше Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Первый бой для Ислама лёгким не был. А этот поединок, мне кажется, будет ещё сложнее. Понятно, что оба прогрессируют, оба развивающиеся бойцы, победили многих оппонентов. У Армана бешеная мотивация. Понятно, что и у Ислама есть мотивация — защита титула, но Арман, думаю, мотивирован больше. Это и реванш, а в реваншах всегда сильная мотивация, и титул на кону.

Бой будет интересным, больше будет работы в стойке, и я думаю, что Ислам первым пойдёт в борьбу, будет стараться переводить Армана. Но в целом я вижу по соцсетям, что они персонально работают с тренерами по боксу, и это о чём-то говорит. Думаю, что бой будет зрелищным. Я буду болеть за Ислама и думаю, что он победит решением. Не буду давать большого преимущества в процентном соотношении, примерно 52 на 48 в пользу победы Ислама», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.