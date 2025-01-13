Сидельников: если Умару дали титульник, значит, он заслужил

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о статусе непобеждённого соотечественника Умара Нурмагомедова в UFC.

«Заслуженный ли Умар претендент? Вопрос сложный, я сейчас прокручиваю в голове и не вспомню, с кем дрался Нурмагомедов. И если сравнить с другими бойцами, с тем же Яном, то Пётр и с топами подрался, и чемпионом был. Но я рад, что российский боец будет биться за право обладать поясом, это приятно. А заслужил он или нет, мы не вправе судить. Там есть руководство, и если они дали возможность ему биться за титул, то, значит, заслужил», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.