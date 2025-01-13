Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников: если Умару дали титульник, значит, он заслужил

Сидельников: если Умару дали титульник, значит, он заслужил
Комментарии

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о статусе непобеждённого соотечественника Умара Нурмагомедова в UFC.

«Заслуженный ли Умар претендент? Вопрос сложный, я сейчас прокручиваю в голове и не вспомню, с кем дрался Нурмагомедов. И если сравнить с другими бойцами, с тем же Яном, то Пётр и с топами подрался, и чемпионом был. Но я рад, что российский боец будет биться за право обладать поясом, это приятно. А заслужил он или нет, мы не вправе судить. Там есть руководство, и если они дали возможность ему биться за титул, то, значит, заслужил», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Материалы по теме
Фото
Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов завершили спарринги перед боями на UFC 311
Материалы по теме
UFC 311: Махачев побьёт рекорд Хабиба, Россия получит ещё одного чемпиона? LIVE
Live
UFC 311: Махачев побьёт рекорд Хабиба, Россия получит ещё одного чемпиона? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android