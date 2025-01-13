Сидельников: у Нурмагомедова есть шансы победить Двалишвили

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится на турнире UFC 311.

«Двалишвили — совсем не подарок. Нурмагомедов очень талантливый, амбициозный молодой боец, плюс у него шикарная команда, одна из лучших в мире, там и Хабиб, и Ислам. Думаю, что у Умара есть шансы победить Двалишвили», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311.