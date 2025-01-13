Шакур Стивенсон сказал, кто победит в реванше Бетербиев — Бивол

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем реванше в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я посчитал Бивола победителем. И он способен сделать это снова. По правде говоря, ему не нужно убирать ногу с педали газа. В последних двух раундах он сбросил обороты. Я считаю, что если он удержит концентрацию на протяжении всего боя, то победит», — сказал Стивенсон в интервью на YouTube-канале Seconds Out.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112).