Артур Бетербиев провёл бой с тенью на улице Лондона

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) продолжает подготовку к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO), который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсмен опубликовал видео тренировки на улице Лондона.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Ранее президент промоушена Top Rank заявил, что Бивол проиграл бы досрочно, если бы поединок продлился ещё два раунда.