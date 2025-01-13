Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри выступил с заявлением о возможном завершении боксёрской карьеры. Об этом боксёр сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Фьюри свои последние два поединка проводил против действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика и в обоих потерпел поражения. Сначала в мае 2024 года он уступил Усику раздельным решением судей по итогам 12 раундов, а затем в реванше, который состоялся в декабре 2024 года, он проиграл уже единогласным решением судей.