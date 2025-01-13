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Валуев отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру

Валуев отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Николай Валуев высказался по поводу заявления экс-чемпиона мира в этом дивизионе британца Тайсона Фьюри о завершении боксёрской карьеры.

«Фьюри вписал своё имя в историю. Жаль, что заканчивает, это яркий боксёр, харизматичный. Он мог бы продолжать, но я не знаю истинных причин, почему Тайсон принял такое решение. По возрасту и каким-то последствиям мог бы ещё продолжить — каких-то нокаутов у него не было. Но уже решил. С учётом его характера, это может быть промежуточным актом привлечения внимания к своей персоне. Вот и всё», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где во второй раз подряд проиграл судейским решением ныне действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлой весовой категории украинцу Александру Усику.

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