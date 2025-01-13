«Пиар-ход». Кравцов высказался о завершении карьеры Тайсоном Фьюри

Известный тренер и менеджер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов прокомментировал заявление экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри о завершении боксёрской карьеры.

«Своевременно ли он принял решение? Нам об этом сложно говорить, потому что не знаем всех внутренних моментов: психологический, может, физический. Есть семейный фактор тоже. Всё это могло побудить его к такому решению, но думаю, что это пиар-ход», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхья Гасановым.

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где он во второй раз подряд проиграл судейским решением судей действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.