Кравцов: если Фьюри предложат удовлетворительную сумму, он останется

Известный российский менеджер и тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов считает, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, объявивший о завершении боксёрской карьеры, может вернуться на ринг, если ему будет предложен крупный гонорар.

«Ключевое слово — в очередной раз. В очередной раз он уходит. Я думаю, тут два фактора. В первую очередь, чтобы вызвать интерес к своей персоне, чтобы обсуждали, чтобы находиться в медийном пространстве. Второй момент — я так понимаю, что сейчас идут переговоры по поводу боя Фьюри с Джошуа, нужно подогревать ситуацию, чтобы заработать более высокие гонорары. Если Фьюри предложат те финансовые условия, которые его удовлетворят, то он непременно останется», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Фьюри два своих последних боя в карьере проиграл действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO Александру Усику. Сначала в мае 2024 года уступил раздельным решением судей, а затем в декабре того же года проиграл ещё раз единогласным судейским решением.