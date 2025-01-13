Мехонцев: Фьюри уже пора подумать о смене деятельности, деньги он заработал

Победитель Олимпиады-2012 россиянин Егор Мехонцев высказался о решении Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Мне кажется, Фьюри уже пора подумать о смене деятельности. Не будет же он этим до пенсии заниматься, всё равно наступит конец, наступит момент, когда его очень жёстко побьют. Не так, как в последних двух боях с Усиком, а намного жёстче. А я не сомневаюсь, что есть ребята, которые бьют гораздо более жёстко, чем Усик. И эти ребята могут отнять здоровье. Спортсмен всегда должен руководствоваться своими ощущениями, своим самочувствием. Если он принял решение завершить карьеру… Ну она же всё равно закончится. Это если бы он завершил в 20 лет, то думали бы, что он рано уходит. А 36 лет…

Он ещё в олимпийском боксе с нашими ребятами боксировал. Скорее всего, да, это своевременное решение. Надо ещё найти мотивацию. Деньги он заработал, и думаю, что неплохие. У него был бой с Владимиром Кличко, бои с Деонтеем Уайлдером, с Усиком тем же. Звёздные бои, за которые он получал звёздные гонорары», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где он во второй раз подряд проиграл судейским решением судей действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.