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Верите, что Тайсон Фьюри окончательно завершил карьеру?

Верите, что Тайсон Фьюри окончательно завершил карьеру?
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Сегодня, 13 января, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри выступил с заявлением о завершении карьеры.

Спортсмен обратился к подписчикам с видеообращением, в котором сообщил, что завершает выступления на профессиональном ринге.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам пройти опрос на тему: «Верите ли вы, что Тайсон Фьюри окончательно завершил карьеру?»

Фьюри свои последние два поединка проводил против действующего обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика и в обоих потерпел поражения. Последний бой состоялся 2 декабря 2024 года в Саудовской Аравии и завершился победой Усика единогласным решением судей.

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