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Костя Цзю: у Тайсона Фьюри больше нет мотивации выступать

Костя Цзю: у Тайсона Фьюри больше нет мотивации выступать
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался по поводу новости, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри принял решение завершить боксёрскую карьеру.

«У Тайсона Фьюри больше нет мотивации выступать. Поддерживаю его в решении завершить карьеру. Потому что без мотивации нет смысла выступать», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Фьюри свои последние два боя проводил против украинца Александра Усика и в обоих потерпел поражения. Эти поражения стали для него единственными на протяжении долгой карьеры, которая стартовала в далёком 2008 году.

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