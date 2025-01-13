Костя Цзю: у Тайсона Фьюри больше нет мотивации выступать

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался по поводу новости, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри принял решение завершить боксёрскую карьеру.

«У Тайсона Фьюри больше нет мотивации выступать. Поддерживаю его в решении завершить карьеру. Потому что без мотивации нет смысла выступать», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Фьюри свои последние два боя проводил против украинца Александра Усика и в обоих потерпел поражения. Эти поражения стали для него единственными на протяжении долгой карьеры, которая стартовала в далёком 2008 году.