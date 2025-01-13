Хрюнов: пусть пройдёт время, и мы увидим бой Фьюри — Емельяненко в «Лужниках»

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о завершении карьеры британским тяжеловесом, экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

«Прежде всего Фьюри — человек, которому обязаны всё поп-ММА. После Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Джорджа Формана появился человек, который разговаривал намного больше, чем даже его содержание в ринге. Он создал себя именно активностью в медиапространстве. Плюс он мой друг, отличный парень, его карьера может послужить примером для тех, кто будет идти по его пути.

Что касается завершения его карьеры, то есть такое понятие «моральное выгорание». Он очень устал, мало находится с семьёй, у него много детей, очевидно, жена недовольна. Пусть пройдёт немного времени, и мы увидим бой Тайсона Фьюри и Фёдора Емельяненко в «Лужниках». А если говорить про два последних его боя, то посмотрите, сколько он заработал за них. За 24 раунда заработал больше, чем индустрии отдельных государств», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 13 января, Фьюри выпустил видеообращение, в котором объявил о завершении карьеры.