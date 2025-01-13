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Джервонта Дэвис нервно отреагировал на гала-ужин журнала The Ring, куда не был приглашён

Джервонта Дэвис нервно отреагировал на гала-ужин журнала The Ring, куда не был приглашён
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис очень резко отреагировал на тот факт, что не оказался в числе приглашённых на гала-ужин журнала The Ring, который проходил в Лондоне, где присутствовал целый ряд именитых чемпионов и известных личностей мира профессионального бокса.

«Почему они приглашают не всех, а только тех, с кем работают? Идите вы все к чёрту. Может, уже хватит? Взгляните только на эту маленькую крысу Эдди, который решил, что он придумал что-то новенькое. Ну всё, теперь осталось всем сказать, чтобы они подрались между собой, раз уж у них такой огромный набор бойцов», — написал Джервонта на своей странице в социальных сетях.

Напомним, с недавнего времени новым владельцем авторитетного журнала The Ring, выпускаемого с 1922 года, стал председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

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