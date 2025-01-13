Промоутер Титов: думаю, бой с Джошуа состоится, несмотря на заявления Фьюри

Генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался по поводу того, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении боксёрской карьеры.

«Тайсон Фьюри потерпел два поражения от Александра Усика, но также и Энтони Джошуа проигрывал ему дважды. Для Англии, да и вообще для мирового бокса их бой будет очень значимым. Думаю, этот бой все равно должен состояться, несмотря на то, что Фьюри в очередной раз сказал, что он заканчивает. И в Англии стоят большие деньги на этом бою, в нем также принимает участие и Турки Аль аш-Шейх. Не знаю, может, пройдёт несколько дней и все переменится. Я считаю, что скорее всего бой Фьюри и Джошуа все-таки состоится.

Но если вдруг Тайсон карьеру все же закончит, то, конечно, он оставил серьёзный след в боксе, в супертяжелом весе. Победа над Кличко, в молодом возрасте он был одним из лучших. Кличко тогда был уже может и не на пике, но еще и не на спаде. Победы над Уайлдером… Фьюри оставил свой след в боксе. Можно ли назвать его великим? Время покажет. Вряд ли, но один из лучших чемпионов своего поколения точно.

Что дальше для Фьюри? Думаю, что его выставочные бои, участие в ММА или рестлинге уже не будет интересно настоящим поклонникам бокса», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, что Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где во второй раз подряд проиграл судейским решением действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику.