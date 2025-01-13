Тайсон Фьюри в третий раз за свою карьеру попрощался с боксом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, который сегодня, 13 января, на своей странице в социальных сетях попрощался с боксом, сделал это в третий раз за свою карьеру.

До этого Фьюри уже несколько раз завязывал с боксом. Сначала в 2016 году он уходил из бокса после того, как победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира Владимира Кличко и спустя время после этого боя показал положительный тест на кокаин.

В 2022 году он снова объявлял о завершении карьеры после победы над своим соотечественником Диллианом Уайтом, посчитав, что у него после победы в трилогии с Деонтеем Уайлдером больше не осталось конкурентов.

Свои последние два боя в карьере Фьюри провёл против украинца Александра Усика. Сначала в мае 2024 года он проиграл ему раздельным решением судей, а затем в декабре того же года снова уступил уже единогласным судейским решением.