Арман Царукян: когда выиграю пояс, буду драться только за большие деньги

Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян полностью уверен в том, что сможет отобрать пояс у его действующего обладателя Ислама Махачева, и уже сейчас планирует свои дальнейшие поединки за крупные гонорары.

«После того как я выиграю титул, со спортом будет покончено. Это будет просто бизнес… После этого боя, когда я стану чемпионом, я буду думать только о боях за деньги», — приводит слова Царукяна портал Home of Fight на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Царукян и Махачев проведут реванш между собой в главном событии турнира UFC 311, который состоится в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).