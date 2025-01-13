Хабиб Нурмагомедов — о тренерской деятельности: для меня это небольшая головная боль

Известный экс-чемпион UFC в лёгком весе, а ныне тренер Хабиб Нурмагомедов рассказал в своём интервью YouTube-каналу ESPN MMA о своих впечатлениях по поводу тренерской деятельности.

Журналист: 1 января 2025 года ты руководишь тренировочным лагерем. Это то, чем ты хотел заниматься?

Хабиб Нурмагомедов: Честно говоря, нет. У меня был план оказаться здесь с семьёй, но всё изменилось за месяц или полтора. Сначала поставили бой Ислама [Махачева], затем объявили бой Умара [Нурмагомедова], после — Тагира [Уланбекова]. Я планировал приехать за три недели до боя Ислама, максимум — за четыре, а не за шесть или семь.

Журналист: Ты знал, что возьмёшь на себя эту ответственность? В том плане, ожидал ли, что после завершения карьеры будет такая жизнь?

Хабиб Нурмагомедов: Я принимаю это, но не думал, что это будет настолько сложно. Когда боролся, то было легче, я контролировал всё, что происходило. Жизнь тренера — совершенно другое, потому что я могу только давать советы своим братьям и оставаться за пределами клетки. Это непривычно для того, что я делал всю жизнь. Для меня это небольшая головная боль.