Хабиб Нурмагомедов рассказал о роли тренерства в его жизни

Российский непобеждённый боец, экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, какую роль тренерская деятельность занимает в его жизни.

«Всю жизнь отец был для меня тренером, другом, отцом. Когда переехал в США в 2012 году, то многому научился у тренера Хавьера. Тренерство шаг за шагом стало образом моей жизни. Я многому научился у этих величайших тренеров всех времён, и не только в нашем виде спорта.

Теперь пытаюсь поделиться своими знаниями с братьями. Знаю, что значит бороться с самим собой, что означает сгонка веса, знаю, что чувствуешь, за неделю или за день до боя… Я должен быть здесь и должен поделиться своими знаниями с парнями…

Вне тренерской работы я хочу проводить время с детьми, но в то же время мне нужно делиться знаниями и со своими братьями, потому что, когда я был на пути, чтобы стать чемпионом, на пути к защите титулов, они были со мной. Они помогали мне, были партнёрами по спаррингу.

Недавно говорил с Исламом и Тагиром. Мы уже давно путешествуем и сражаемся вместе. Сначала – в любительских видах спорта, потом перешли в профессионалы. Почти 20 лет тренировок вместе подталкивают друг друга. Это что-то удивительное», – сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале ESPN MMA.