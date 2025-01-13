Хабиб Нурмагомедов: если ты хочешь стать лучшим, не может идти речи о семье

Российский непобеждённый боец, экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о том, как сложно поддерживать уровень выступлений, как у него, Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева. На троих они провели 92 боя, потерпев в них только одно поражение.

«Могу описать это одним словом: «Жертва». Люди говорят о дисциплине, но порой её недостаточно.

Пару дней назад с нами тренировался парень из Мексики. Мы позволили ему прийти, хотя обычно никого не приглашаем, у нас достаточно спарринг-партнёров. Нам никто не нужен, у нас 30 убийц в зале. Он подходит ко мне и говорит: «На каникулах я хочу полететь в Мексику». Я отвечаю: «Брат, вся семья в Мексике должна тебя ждать, если ты хочешь стать лучшим в мире. Ты должен быть здесь».

Если ты хочешь стать лучшим, не может идти речи о семье. Если хочешь проводить время с семьёй — хорошо. Ты станешь лучшим семьянином. Я не против таких людей, просто придётся жертвовать, если хочешь стать лучшим в своём деле. Пожертвовать своим временем, здоровьем, всем хорошим, что у тебя есть. Другого пути я не знаю.

Я был в этой игре не только как тренер, но и как боец. И когда люди пытаются давать мне какие-то оправдания, то я понимаю, что этот парень будет обычным бойцом, как и тысячи других. Он заработает денег, будет хорош, но никогда не станет чемпионом. Можете говорить всё, что хотите, но я знаю эту игру… Мы жертвуем всей своей жизнью, чтобы быть лучшими в мире», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале ESPN MMA.