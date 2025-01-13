«Это будет трудная ночь». Хабиб Нурмагомедов с волнением ожидает турнир UFC 311

Не знающий поражений бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который теперь является тренером действующего чемпиона в этом дивизионе Ислама Махачева, а также претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова, рассказал в интервью на YouTube-канале ESPN MMA о том, что с волнением ожидает турнир UFC 311, где выступят трое его подопечных бойцов.

Журналист: Как ты будешь чувствовать себя во время UFC 311?

Хабиб Нурмагомедов: Это будет трудная ночь, потому что все три противника — очень конкурентоспособные бойцы. Ты знаешь, противник Тагира [Клейтон Карпентер], Мераб [Двалишвили], Арман [Царукян] — это бойцы очень-очень высокого уровня.

Напомним, главным событием турнира UFC 311 станет реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, где на кону будет стоять титул UFC в лёгком весе. В соглавном событии шоу Умар Нурмагомедов оспорит титул в легчайшем весе с его действующим обладателем Мерабом Двалишвили.