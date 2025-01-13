Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это будет трудная ночь». Хабиб Нурмагомедов с волнением ожидает турнир UFC 311

«Это будет трудная ночь». Хабиб Нурмагомедов с волнением ожидает турнир UFC 311
Аудио-версия:
Комментарии

Не знающий поражений бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который теперь является тренером действующего чемпиона в этом дивизионе Ислама Махачева, а также претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова, рассказал в интервью на YouTube-канале ESPN MMA о том, что с волнением ожидает турнир UFC 311, где выступят трое его подопечных бойцов.

Журналист: Как ты будешь чувствовать себя во время UFC 311?

Хабиб Нурмагомедов: Это будет трудная ночь, потому что все три противника — очень конкурентоспособные бойцы. Ты знаешь, противник Тагира [Клейтон Карпентер], Мераб [Двалишвили], Арман [Царукян] — это бойцы очень-очень высокого уровня.

Напомним, главным событием турнира UFC 311 станет реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, где на кону будет стоять титул UFC в лёгком весе. В соглавном событии шоу Умар Нурмагомедов оспорит титул в легчайшем весе с его действующим обладателем Мерабом Двалишвили.

Материалы по теме
UFC 311: Махачев побьёт рекорд Хабиба, Россия получит ещё одного чемпиона? LIVE
Live
UFC 311: Махачев побьёт рекорд Хабиба, Россия получит ещё одного чемпиона? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android