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Хабиб Нурмагомедов сравнил свой первый титульный бой с поединком Махачева за пояс

Хабиб Нурмагомедов сравнил свой первый титульный бой с поединком Махачева за пояс
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Российский непобеждённый боец, экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сравнил два титульных поединка в лиге — свой с Дастином Порье и бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой.

«В клетке было намного лучше. Когда был внутри, мне не нужно было разговаривать. Я лишь пару раз переговорил с Дастином. После первого раунда я спросил у него, что он чувствует, а он ответил: «Ничего, ты выигрываешь»…

С Исламом я просто разговаривал, мне это не нравится, я ничего не мог сделать. Это был потрясающий бой, потрясающий финиш в пятом раунде и хороший опыт для Ислама. Из сложного боя вы получаете огромное количество знаний, можно следить за тем, что вы делаете, что делаете неправильно, где можете стать лучше. Думаю, Ислам многому научился благодаря этому бою, что мы и увидим в следующем», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTubе-канале ESPN MMA.

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