Хабиб Нурмагомедов: отец был бы счастлив из-за этих результатов

Известный непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о наставлениях своего покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова, который также являлся его тренером на протяжении всей бойцовской карьеры.

«Думаю, отец был бы счастлив из-за этих результатов. Он всегда любил побеждать, не любил проигрывать. Он относился серьёзно к любым мелочам, когда проигрывал. Отец был победителем в своей жизни, был хорош и талантлив во многих видах спорта.

Он всегда хотел, чтобы мы побеждали, это была его цель. И вот почему мы здесь, почему говорим о стольких хороших вещах и поясах, чемпионах. Есть люди с именем, есть приходящие ребята, которые очень скоро будут на вершине. Не сегодня, но через пару лет они будут там. Они следуют тому, что делают. Отправляются в глубокий океан, на войну, в огонь. Многие парни выживают. Когда они заканчивают — приходят другие. Это произошло со мной, произойдёт с ними. Всегда будет чемпион. Я был там, Ислам был, потом придут другие парни», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале ESPN MMA.

Напомним, Хабиб после завершения карьеры бойца переквалифицировался в тренера и теперь помогает готовиться к предстоящим поединкам своим подопечным бойцам.